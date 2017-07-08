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Марс может быть более непригодным для жизни, чем считалось


Марс может быть более непригодным для жизни, чем считалось
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что особый вид соли на Марсе, взаимодействуя с ультрафиолетовым излучением, создает опасное для живых организмов соединение. Марсианский грунт содержит перхлораты, которые представляют собой соли хлорной кислоты. Кроме того, эти соединения резко снижают температуру замерзания воды, и являются причиной того, что вода на поверхности Марса остается жидкой.

Перхлораты также можно использовать для производства ракетного топлива и кислорода, что можно рассматривать в качестве плюса для будущих поселенцев. Однако перхлораты на самом деле очень токсичны. Специалисты Эдинбургского университета обнаружили штамм бактерий, обычно встречающийся на космических аппаратах, и определили, что почти все они погибли в течение минуты после контакта с перхлоратами. Они проводили эксперимент с несколькими различными перхлоратами и каждый раз получали одинаковые результаты. Добавление дополнительных факторов окружающей среды Марса, таких как низкие температуры, минералы и недостаток кислорода также не смогли сохранить жизнеспособность бактерий.
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