Бен Аффлек встречается с Линдсей Шукус

8 июля 2017 года, 21:06

Фото: AmericaRU.com

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Сердце Бена Аффлека (Ben Affleck) снова занято. После развода с Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) избранницей актера стала Линдсей Шукус (Lindsay Shookus), продюсер популярного телешоу «Saturday Night Live».Как передает Us Weekly, на прошлой неделе Шукус провела четыре ночи с 44-летним Аффлеком в Лондоне, а затем и была замечена с ним в Лос-Анджелесе в четверг. «Они были вместе на съемочной площадке «Лиги Справедливости», - рассказывает источник. Лауреат премии Оскар, который в марте завершил курс реабилитации от алкогольной зависимости, очень счастлив и наслаждается временем, проведенным вместе с Линдсей, сообщил источник, близкий к актеру.Аффлек и 44-летняя Гарнер, которые в июне 2015 года объявили о том, что их 10-летний брак подошел к завершению, расстались друзьями. В прошлом месяце бывшие супруги провели 5 дней на роскошном курорте Atlantis на острове Парадайз на Багамах вместе со своими детьми – 11-летней Вайолет, 8-летней Серафиной и 5-летним Сэмюэлом.