Бен Аффлек встречается с Линдсей Шукус

Фото: AmericaRU.com
Как передает Us Weekly, на прошлой неделе Шукус провела четыре ночи с 44-летним Аффлеком в Лондоне, а затем и была замечена с ним в Лос-Анджелесе в четверг. «Они были вместе на съемочной площадке «Лиги Справедливости», - рассказывает источник. Лауреат премии Оскар, который в марте завершил курс реабилитации от алкогольной зависимости, очень счастлив и наслаждается временем, проведенным вместе с Линдсей, сообщил источник, близкий к актеру.
Аффлек и 44-летняя Гарнер, которые в июне 2015 года объявили о том, что их 10-летний брак подошел к завершению, расстались друзьями. В прошлом месяце бывшие супруги провели 5 дней на роскошном курорте Atlantis на острове Парадайз на Багамах вместе со своими детьми – 11-летней Вайолет, 8-летней Серафиной и 5-летним Сэмюэлом.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Шон Бин женился в пятый раз →
- Warner Bros. урегулировала судебную тяжбу с наследниками Толкина →
- У Марии Менунос диагностировали опухоль мозга →
- «Фантастические твари и где они обитают 2»: секреты раскрыты →
- «Гадкия я 3» возглавил американский прокат →
- Адель отменила концерты из-за повреждения голосовых связок →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115349
http://www.americaru.com/news/115349