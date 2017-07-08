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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБен Аффлек встречается с Линдсей Шукус
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Бен Аффлек встречается с Линдсей Шукус


Бен Аффлек встречается с Линдсей Шукус
Фото: AmericaRU.com
Сердце Бена Аффлека (Ben Affleck) снова занято. После развода с Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) избранницей актера стала Линдсей Шукус (Lindsay Shookus), продюсер популярного телешоу «Saturday Night Live».

Как передает Us Weekly, на прошлой неделе Шукус провела четыре ночи с 44-летним Аффлеком в Лондоне, а затем и была замечена с ним в Лос-Анджелесе в четверг. «Они были вместе на съемочной площадке «Лиги Справедливости», - рассказывает источник. Лауреат премии Оскар, который в марте завершил курс реабилитации от алкогольной зависимости, очень счастлив и наслаждается временем, проведенным вместе с Линдсей, сообщил источник, близкий к актеру.

Аффлек и 44-летняя Гарнер, которые в июне 2015 года объявили о том, что их 10-летний брак подошел к завершению, расстались друзьями. В прошлом месяце бывшие супруги провели 5 дней на роскошном курорте Atlantis на острове Парадайз на Багамах вместе со своими детьми – 11-летней Вайолет, 8-летней Серафиной и 5-летним Сэмюэлом.

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