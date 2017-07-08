ИМТ играет важную роль в развитии болезней сердца

8 июля 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, в котором ученые проанализировали генетические мутации, предрасполагающие к увеличению индекса массы тела, показало, что более высокий ИМТ играет роль в возникновении сахарного диабета 2 типа, гипертонии и ишемической болезни сердца.«Наши данные показывают, что если вы рождаетесь с генами, которые увеличивают ИМТ, тогда вы подвергаетесь повышенному риску развития диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца», - говорит соавтор исследования доктор Навед Саттар (Naveed Sattar) из Университета Глазго. Он также отметил, что хотя подавляющее большинство предыдущих экспериментов говорили о том, что избыточный вес плохо влияет на здоровье, были некоторые наблюдательные исследования, которые показали обратное. Например, одно исследование показало, что избыточный вес связан с долгой жизнью. Этот феномен известен как «парадокс ожирения».«Это привело к некоторой путанице, но генетические исследования, действительно помогают прояснить проблему. Эти данные дают очень убедительные доказательства того, что высокий ИМТ действительно вызывает ИБС», - заявил Саттар. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Cardiology».