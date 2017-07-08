Видеоигры меняют мозг

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На сегодняшний день ученые предполагают, что видеоигры могут изменить области мозга, ответственные за внимание и визуально-пространственное восприятие, улучшая эффективность их работы. Исследователи также рассмотрели исследования, изучающие области мозга, связанные с системой вознаграждения, и то, как они коррелируют с зависимостью. Они обнаружили, что игра в видеоигры может изменить работу мозга, и даже его структуру. Например, видеоигры влияют на наше внимание, а некоторые исследования показали, что геймеры демонстрируют улучшение видов памяти, такие как произвольная и селективная. Кроме того, у людей, играюих в видеоигры, участки мозга, которые отвечают за внимание, работают лучше.
Исследователи также нашли свидетельства того, что у геймеров может увеличиваться размер и эффективность работы участков мозга, ответственных за визуально-пространственное восприятие. Например, гиппокамп у геймеров со стажем увеличен по сравнению с теми, кто не играет в видеоигры. Однако видеоигры вызывают компьютерную зависимость. Исследователи определили функциональные и структурные изменения в системе вознаграждения мозга у зависимых испытуемых.
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