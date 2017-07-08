В Южной Каролине заключенный сбежал с помощью дрона

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Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что Кози, которого поймали в пятницу в штате Техас, при побеге использовал, по меньшей мере, один мобильный телефон и дрон. «Мы на 100 процентов знаем, что он использовал мобильный телефон, или даже несколько, когда был заключен в тюрьму. Мы также считаем, что дрон перенес ему все необходимые для побега инструменты», - сказал Брайан Стирлинг (Bryan Stirling), начальник Департамента исправительных учреждений Южной Каролины.
46-летний Кози отбывал пожизненное заключение за похищение адвоката. Его поймали в мотеле в Остине, штат Техас. При аресте беглец не сопротивлялся. Кроме того, при нем обнаружили огнестрельное оружие.
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