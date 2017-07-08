Препарат от бессонницы может помочь при неврологических расстройствах

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В результате обзора 67 исследований, в которых приняли участие более 550 человек, ученые обнаружили, что пациенты с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, лучше реагируют на лечение в 18 процентах случаев. Частота реакции среди пациентов с нарушениями сознания составляла от 5 до 7 процентов. Положительные эффекты включали в себя улучшение состояния сознания, а в некоторых случаях пациенты пытались говорить впервые за многие годы.
Чаще всего сообщалось о неблагоприятных событиях, связанных с воздействием седативного средства, но необходимо изучить влияние долгосрочного использования препарата. «Мы увидели положительный эффект у небольшого числа пациентов с различными состояниями», - сказал ведущий автор исследования Мартин Бомаласки (Martin Bomalaski) из Мичиганского университета.
Результаты были опубликованы в журнале «JAMA Neurology».
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