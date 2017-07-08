Полицейский подал в суд на организацию «Жизни темнокожих тоже важны»

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Дирэй Маккиссон (DeRay Mckesson), активист движения, который участвовал в протестах в Фергюсоне и Балтиморе, а также четыре других лидера «Жизни темнокожих тоже важны» указаны в качестве обвиняемых. Иск был подан от имени полицейского, получившего три огнестрельных ранения от Гевина Лонга (Gavin Long), темнокожего ветерана армии, который убил трех стражей порядка в Батон-Руж, прежде чем его самого застрелили.
В судебных документах не указывается имя истца, но есть предположение, что это Николас Тюллиер (Nicholas Tullier), который был ранен в голову, живот и плечо. В декабре 2016 года 42-летний отец двоих детей вышел из вегетативного состояния, и у него частично восстановилась двигательная активность тела.
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