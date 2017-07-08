Жительница Атланты жестоко убила мужа и четверых детей

8 июля 2017 года, 16:02

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115337

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют жительницу Атланты, штат Джорджия, в убийстве четырех детей и мужа. По словам представителя иммиграционной службы, женщина незаконно въехала в США из Мексики.33-летняя Изабель Мартинес (Isabel Martinez) предстала перед судом округа Гвиннетт через день после того, как полиция обнаружила четырех детей и мужчину зарезанными. Выжившая 9-летняя девочка в настоящее время госпитализирована с тяжелыми травмами.Перед началом слушания Мартинес сидела с другими заключенными и, улыбаясь, позировала перед камерами. Когда судья заявил, что она имеет право на адвоката, женщин ответила, что он ей не нужен. Позже она добавила, что ее адвокатом будет народ, «за который мы боремся», и ее вера.По данным полиции, погибшим детям было менее десяти лет, а мужчине, Мартину Ромеро (Axel Romero), 33 года. Дети были идентифицированы как 10-летняя Изабела Мартинес (Isabela Martinez), 7-летняя Дакота Ромеро (Dacota Romero), 4-летний Диллан Ромеро (Dillan Romero) и 2-летний Аксель Ромеро (Axel Romero).