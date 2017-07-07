Употребление сахара во время беременности связано с аллергией у ребенка

7 июля 2017 года, 20:00

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что количество сахара, которое женщина употребляет во время беременности, может повлиять на риск развития аллергии и атопической астмы у ребенка.Хотя предыдущие исследования связывали астму и высокое содержание сахара у самих детей, это первый эксперимент, который показал, что рацион матери во время беременности также важен. Ученые проанализировали данные 9 тысяч женщин, которые были беременны в начале 1990-х годов. Они также протестировали их детей на астму и общие аллергические реакции (такие как пылевые клещи, кошки и трава) в возрасте 7 лет. Во время беременности женщин спрашивали об употреблении определенных групп продуктов питания и конкретных продуктов, включая сахар, кофе и чай.Они обнаружили, что дети, чьи мамы употребляли много сахара, в два раза чаще страдали атопической астмой. Кроме того, дети мам-сладкоежек, были на 38 процентов более склонны к положительному результату на аллергены. Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Respiratory Journal».