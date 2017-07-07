Джоан Ли, жена легенды комиксов Marvel, скончалась на 94-м году жизни

7 июля 2017 года, 19:24

Фото: AmericaRU.com

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Бывшая модель, актриса озвучивания, а также супруга автора комиксов Marvel Стэна Ли (Stan Lee), Джоан Ли (Joan Lee), скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 93 лет. Пара прожила в браке 69 лет.«Я могу подтвердить печальную новость о том, что этим утром скончалась Джоан Ли. Она мирно ушла из жизни в окружении своей семьи. Семья просит неприкосновенности личной жизни в это тяжелое время», - сказал представитель Стэна Ли в заявлении The Hollywood Reporter. По словам некоторых источников, в начале недели Джоан Ли перенесла инсульт и была госпитализирована. «Нам так грустно слышать об утрате Джоан Ли. Сегодня мы потеряли члена семьи Marvel", - говорится в заявлении компании Marvel.Бывшая британская модель и Ли были женаты с 1947 года и были, по мнению общественности, безнадежно преданы друг другу. У них было двое детей: Джоан Селия (Joan Celia), которая родилась в 1950 году, и Ян (Jan), который умер через три дня после своего рождения в 1953 году. Ранее Ли вспоминал, что жена не поддержала его, когда он собирался уйти из Marvel Comics, и вдохновила на создание знаменитой серии комиксов «Фантастическая четверка».