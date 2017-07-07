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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМужчина, который в Бронксе застрелил женщину-полицейского, за несколько дней до инцидента проходил психиатрическое обследование
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Мужчина, который в Бронксе застрелил женщину-полицейского, за несколько дней до инцидента проходил психиатрическое обследование


Мужчина, который в Бронксе застрелил женщину-полицейского, за несколько дней до инцидента проходил психиатрическое обследование
Фото: AmericaRU.com
В ночь на 5 июля в Бронксе, районе Нью-Йорка, вооруженный мужчина застрелил женщину-полицейского. Однако 34-летний Александр Бондс (Alexander Bonds) проходил психиатрическое обследование за четыре дня до происшествия.

По словам его девушки, она привела мужчину в больницу для проведения неожиданной проверки психологического состояния, и даже звонила в 911 за несколько часов до стрельбы. В то время как психическое заболевание названо в качестве вероятного объяснения преступления, у комиссара полиции Джеймса О`Нила есть и другая версия. «Полицейский погиб только по одной причине - и это Александр Бондс и его ненависть к полиции», - сказал он.

Нападение произошло, когда 48-летняя Миозотис Фамилиа (Miosotis Familia), 12-летний ветеран полиции, сидела в патрульной машине вместе со своим напарником. Неизвестный мужчина напал на полицейских, разбив окно автомобиля, выстрелил и ранил Фамилиа в голову, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.
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