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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВитамин D3 является ключом к борьбе с дефицитом витамина D
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Витамин D3 является ключом к борьбе с дефицитом витамина D


Витамин D3 является ключом к борьбе с дефицитом витамина D
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что витамин D3 значительно более эффективен для повышения уровня витамина D, чем витамин D2, когда он принимается в стандартных дозах в качестве пищевой добавки.

В рандомизированном контролируемом исследовании витамин D3, полученный из продуктов животного происхождения, был связан со значительно более высокими уровнями 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови через 12 недель, чем витамин D2, используемый в подавляющем большинстве добавок витамина D.

«Не следует недооценивать важность витамина D в организме, но, живя в Великобритании, очень трудно получить достаточные уровни из его природного источника, солнца. Поэтому мы знаем, что нужно получать витамин с помощью рациона», - заявила ведущий автор исследования Лаура Трипович (Laura Tripkovic) из Университета Суррея. Она также отмтила, что те, кто употребляет D3 в виде рыбы, яиц или добавок, в два раза чаще повышают свой уровент витамина D, по сравнению с теми, кто употребляет продукты, богатые витамином D2, такие как грибы. Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Clinical Nutrition».
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