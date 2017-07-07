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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп напал на американские спецслужбы, утверждая, что другие люди могли вмешаться в президентские выборы 2016 года
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Трамп напал на американские спецслужбы, утверждая, что «другие люди» могли вмешаться в президентские выборы 2016 года


Трамп напал на американские спецслужбы, утверждая, что другие люди могли вмешаться в президентские выборы 2016 года
Фото: AmericaRU.com
В четверг Дональд Трамп (Donald Trump) начал свое турне по Восточной Европе заявлением, в котором отметил ненадежность американских спецслужб. Он даже не считает Россию виновной во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Я думаю, что это была Россия, и я думаю, что это могли быть другие люди и другие страны. Никто точно не знает. Многим людям мешают. Это происходит давно», - сказал Трамп. Он появился на публике с президентом Польши Анджеем Дудой (Andrzej Duda) в Варшаве на пути к саммиту «Большой двадцатки», где должен впервые встретиться с президентом России Владимиром Путиным (Vladimir Putin).

Независимая компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, опираясь на множество технических индикаторов, пришла к выводу, что за взломом может стоять российское правительство. Выступая в Варшаве, Трамп сказал, что он сомневается, что в январском докладе американские спецслужбы смогли оценить усилия Кремля. «Мы провели расследования. Их было 3 или 4, но не 17», - отметил он, хотя для президента США необычно нападать на собственные разведывательные службы, которые несут ответственность за защиту от внешних угроз.
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