Губернатор Миссури считает, что повышение минимальной заработной платы «вытянет деньги из карманов людей» - поэтому он опускает ее

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В январе 2018 года минимальная почасовая заработная плата должна была увеличиться до 11 долларов, но Грейтенс заявил об экономических последствиях, которые появятся в случае, если он не отменит меру. «Это убьет рабочие места. И, несмотря на то, что вы слышите от либералов, это вытянет деньги из карманов людей», - сказал он.
Заявление Грейтенса появилось на фоне волны штатов, стремящихся увеличить минимальную заработную плату, а не уменьшить ее. В марте прошлого года губернатор Калифорнии Джерри Браун согласился поднять минимальную зарплату к 2022 году до 15 долларов в час.
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