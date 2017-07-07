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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВзрослые с СДВГ имеют более высокий риск развития деменции
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Взрослые с СДВГ имеют более высокий риск развития деменции


Взрослые с СДВГ имеют более высокий риск развития деменции
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности могут иметь повышенный риск развития деменции в дальнейшей в жизни.

Согласно данным исследования, у 8-12 процентов детей во всем мире диагностировано СДВГ. Хотя некоторые дети с СДВГ могут испытывать снижение симптомов по мере взросления, это происходит не у всех. В США 4 процента взрослых страдают СДВГ. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 47 миллионов человек во всем мире имеют определенную форму деменции.

Предыдущие исследования на Тайване предложили связь между СДВГ и некоторыми психическими расстройствами, включая биполярное расстройство и депрессию. Теперь специалисты медицинского центра министерства обороны Тайваня в Тайбэе обнаружили, что взрослые, у которых был диагностирован СДВГ, более чем в три раза чаще страдают деменцией в более позднем возрасте, по сравнению со взрослыми без диагноза.

Исследователи не рассматривали возможные причины, которые могли бы стоять за этой связью, и основной механизм, который мог бы связать два состояния, «остается неясным», пишут они. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Attention Disorders».
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