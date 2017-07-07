«Большая двадцатка»: в Гамбурге произошли стычки между полицией и демонстрантами

Фото: AmericaRU.com
В заявлении полиция говорится, что три стража порядка были доставлены в больницу. Сообщалось также о ранениях среди демонстрантов. Столкновения начались, когда группа демонстрантов в масках начала бросать бутылки, камни и другие предметы в полицию. Полиция применила против демонстрантов водометы и перцовый аэрозоль.
В марше под названием «Добро пожаловать в ад» приняли участие 12 тысяч человек. После первых стычек организаторы отменили демонстрацию, но протестующие остались на улицах, и насилие распространилось на другие районы города. На саммите мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп (Donald Trump), обсудят изменение климата, торговлю и другие важные вопросы.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Десятки человек погибли в результате наводнений в Китае →
- Подросток, который планировал теракт на концерте Элтона Джона, был приговорен к пожизненному заключению →
- Северная Корея провела испытания ракеты, которая может достичь цели в любой точке мира →
- Взрыв автомобиля в Дамаске унес жизни 20 человек →
- В Германии приняли закон, который обяжет социальные сети удалять посты, мотивированные ненавистью →
- Трамп готовится к встрече с лидером Южной Кореи →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115321
http://www.americaru.com/news/115321