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«Большая двадцатка»: в Гамбурге произошли стычки между полицией и демонстрантами


Большая двадцатка: в Гамбурге произошли стычки между полицией и демонстрантами
Фото: AmericaRU.com
В Гамбурге произошли стычки между полицией и демонстрантами, протестующими против глобализации накануне саммита «Большой двадцатки». В результате инцидентов пострадали 76 сотрудников правоохранительных органов.

В заявлении полиция говорится, что три стража порядка были доставлены в больницу. Сообщалось также о ранениях среди демонстрантов. Столкновения начались, когда группа демонстрантов в масках начала бросать бутылки, камни и другие предметы в полицию. Полиция применила против демонстрантов водометы и перцовый аэрозоль.

В марше под названием «Добро пожаловать в ад» приняли участие 12 тысяч человек. После первых стычек организаторы отменили демонстрацию, но протестующие остались на улицах, и насилие распространилось на другие районы города. На саммите мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп (Donald Trump), обсудят изменение климата, торговлю и другие важные вопросы.
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