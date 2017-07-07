Айсберг размером с Делавэр отколется от Антарктиды

7 июля 2017 года, 09:24

Фото: AmericaRU.com

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Огромный айсберг, площадью более 5200 квадратных километров (или почти размером с Делавэр), готов отколоться от одного из самых больших плавучих ледников в Антарктиде и отплыть в море Уэдделла к югу от Южной Америки.Ученые ожидали, что айсберг отколется от шельфового ледника Ларсена, и следили за процессом. На данный момент трещина составляет более 100 километров. Специалисты НАСА и Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что айсбергу, чтобы отколоться, осталось всего 5 километров.Те части айсберга, которые уже отделились, начали быстро двигаться в сторону моря, увеличивая разрыв. Ожидаемое событие - само по себе - не повлияет на глобальный уровень моря, потому что лед, который откололся уже был на плаву в океане. Но некоторые ученые опасаются, что это ускорит дестабилизацию ледяного шельфа Ларсена.Сам айсберг будет огромным - одним из самых большим в истории. Согласно анализу Европейского управления космических исследований, в толщину он будет 182 метра. Кроме того, он будет содержать примерно 1 триллион тонн льда.