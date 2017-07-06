Плохой сон может привести к болезни Альцгеймера

6 июля 2017 года, 21:29

Фото: AmericaRU.com

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Каждый третий американец имеет недостаточное количество сна. Центры по контролю и профилактике заболеваний называют недосып проблемой общественного здравоохранения, поскольку нарушение сна связано с более высоким риском различных состояний, включая диабет, инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Может быть, в скором времени к этому списку добавится болезнь Альцгеймера и другие типы деменции.Давно известно, что люди с болезнью Альцгеймера страдают нарушениями сна. Бессонница, ночные блуждания и сонливость днем являются общими при состоянии. Но может ли плохой сон на самом деле вызвать деменцию? Исследования показывают, что нарушения сна приводят к накоплению бета-амилоидного белка в мозгу. Бляшки убивают клетки мозга и усложняют процесс обработки информации. Бета-амилоидный белок в ткани головного мозга является первой известной доклинической стадией болезни Альцгеймера и происходит задолго до появления каких-либо очевидных симптомов деменции. Также с недугом связаны клубки тау-белка.Новое исследование показало, что у участников, которые сообщали о проблемах со сном, выявляли больше биологических маркеров болезни Альцгеймера. Его результаты были опубликованы в журнале «Neurology».