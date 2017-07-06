Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона

Фото: AmericaRU.com
Еще в 2014 году группа исследователей Университета Калифорнии в Беркли обнаружила, что секрет римского бетона состоит в вулканическом пепле, извести и морской воде в сочетании с вулканической породой. В последующем исследовании ученые узнали, что устойчивая фильтрация коррозионной морской воды с течением времени вызвала рост редких взаимоблокирующих минералов, которые сделали материал еще прочнее. К сожалению, римляне не спешили поделиться чудесным рецептом, который пока так и не удалось восстановить.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Mineralogist».
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