Почему климат более чувствителен к углекислому газу, чем предполагалось?

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Гарвардского университета, которые провели анализ метеорологических наблюдений, рассмотрели основной конфликт между тем, что модели предполагают в отношении будущего изменения климата, и тем, что мы можем сделать, исходя из наблюдений. Некоторые ученые предположили, что модели могут быть слишком чувствительными, указывая на то, что потепление, которое они предсказывают в будущем, масштабнее, чем мы ожидаем, основываясь только на моделях потепления, которые наблюдали, когда люди начали провоцировать выбросы парниковых газов.
Например, модели предполагают, что если концентрация углекислого газа в атмосфере должна удвоиться, планета будет нагреваться от 1,5 до 4,5 градусов по Цельсию. Но картины потепления, которые мы наблюдали за последние 200 лет или около того, предположили бы, что удвоение углекислого газа должно приводить к максимальному нагреву примерно на 3 градуса по Цельсию. Результаты исследования были опубликованы в «Science Advances».
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