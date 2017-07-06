В США выросло число заявок на пособие по безработице

Фото: AmericaRU.com
Первоначальное число заявлений на пособие по безработице в период с 25 июня по 1 июля увеличилось на 4 тысячи с учетом сезонных колебаний. В настоящее время количество составляет 248 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда. Первоначальные заявки учитывают людей, которые обращаются за пособиями после потери работы.
Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 122 недель подряд. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше. Экономисты, опрошенные агентством MarketWatch, прогнозировали, что количество заявок будет на отметке 179 тысяч. Уровень безработицы в стране достиг 16-летнего минимума - 4,3 процента.
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