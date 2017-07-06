В Виргинии мужчину казнят «мучительным коктейлем» из препаратов

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Уильям Морва (William Morva) будет казнен в четверг. Ему введут три лекарственных препарата, два из которых были приобретены в обычных аптеках. Подобный коктейль может привести к мучительному концу. Шесть месяцев назад в штате казнили Рикки Грея (Ricky Gray), а отчет о вскрытии показал тревожные детали, такие как «кровь изо рта» и «пенистая жидкость в верхних дыхательных путях».
Марк Эдгар, адъюнкт-профессор патологии Школы медицины Университета Эмори, изучивший отчет, сказал, что пенистая жидкость в верхних дыхательных путях – это очень необычно. Данный признак, по его словам, свидетельствует об остром отеке легких, и встречается только в самых тяжелых случаях заболевания, которое может быть вызвано острой сердечной недостаточностью или фактическим утоплением. Нельзя точно сказать, почему у Грея в ходе казни произошел отек, но, по словам Эдгара, комбинация препаратов могла вызвать «утопление изнутри».
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