В Виргинии мужчину казнят «мучительным коктейлем» из препаратов

6 июля 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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В Виргинии 32-летний мужчина готовится к казни, которая будет совершена путем введения смертельной инъекции. Согласно полученным данным, состав инъекции подобран таким образом, что узник может испытывать сильные муки, подобные тем, которые ощущаются при утоплении.Уильям Морва (William Morva) будет казнен в четверг. Ему введут три лекарственных препарата, два из которых были приобретены в обычных аптеках. Подобный коктейль может привести к мучительному концу. Шесть месяцев назад в штате казнили Рикки Грея (Ricky Gray), а отчет о вскрытии показал тревожные детали, такие как «кровь изо рта» и «пенистая жидкость в верхних дыхательных путях».Марк Эдгар, адъюнкт-профессор патологии Школы медицины Университета Эмори, изучивший отчет, сказал, что пенистая жидкость в верхних дыхательных путях – это очень необычно. Данный признак, по его словам, свидетельствует об остром отеке легких, и встречается только в самых тяжелых случаях заболевания, которое может быть вызвано острой сердечной недостаточностью или фактическим утоплением. Нельзя точно сказать, почему у Грея в ходе казни произошел отек, но, по словам Эдгара, комбинация препаратов могла вызвать «утопление изнутри».