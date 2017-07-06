Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:36 pm | Чикаго 12:36 pm | Сан-Франциско 10:36 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция арестовала нескольких демонстрантов во время марша в первую годовщину смерти Алтона Стерлинга
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Полиция арестовала нескольких демонстрантов во время марша в первую годовщину смерти Алтона Стерлинга


Полиция арестовала нескольких демонстрантов во время марша в первую годовщину смерти Алтона Стерлинга
Фото: AmericaRU.com
В Батон-Руж, штат Луизиана, сотрудники правоохранительных органов арестовали нескольких демонстрантов, устроивших марш в первую годовщину смерти Алтона Стерлинга (Alton Sterling).

37-летний отец пятерых детей был застрелен 5 июля прошлого года. На видеозаписи инцидента, распространившейся в Интернете, видно, как двое полицейских повалили мужчину на землю, а затем один из них сделал несколько выстрелов. Стерлинг скончался от полученных травм. Тогда сотни людей по всей стране вышли на демонстрации с призывом выдвинуть обвинения полицейским Блейна Саламони (Blane Salamoni) и Хоуи Лейка (Howie Lake).

Спустя год, на годовщину смерти Стерлинга, американцы снова организовали марш в Батон-Руж. Согласно Times-Picayune, во время демонстрации три женщины и четверо мужчин были задержаны за попытку пересечь баррикаду, воздвигнутую полицейскими через дорогу от полицейского участка.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115307
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus