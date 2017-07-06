Полиция арестовала нескольких демонстрантов во время марша в первую годовщину смерти Алтона Стерлинга

Фото: AmericaRU.com
37-летний отец пятерых детей был застрелен 5 июля прошлого года. На видеозаписи инцидента, распространившейся в Интернете, видно, как двое полицейских повалили мужчину на землю, а затем один из них сделал несколько выстрелов. Стерлинг скончался от полученных травм. Тогда сотни людей по всей стране вышли на демонстрации с призывом выдвинуть обвинения полицейским Блейна Саламони (Blane Salamoni) и Хоуи Лейка (Howie Lake).
Спустя год, на годовщину смерти Стерлинга, американцы снова организовали марш в Батон-Руж. Согласно Times-Picayune, во время демонстрации три женщины и четверо мужчин были задержаны за попытку пересечь баррикаду, воздвигнутую полицейскими через дорогу от полицейского участка.
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