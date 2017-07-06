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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили, что на набор веса влияет запах еды
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Ученые обнаружили, что на набор веса влияет запах еды


Ученые обнаружили, что на набор веса влияет запах еды
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что обоняние, которое помогает наслаждаться едой, может непреднамеренно способствовать увеличению веса. Но действует это и в обратном направлении: отсутствие запаха поможет обмануть организм.

Специалисты медицинского центра Седар-Синай в Лос-Анджелесе обнаружили, что полные мыши, потерявшие чувство обоняния, похудели на диете с высоким содержанием жиров, в то время как грызуны с сильным обонянием набрали в два раза больше нормального веса. Это свидетельствует о том, что запах еды играет важную роль в том, как организм разбирается с калориями. Кроме того, находка указывает на ключевую связь между обонянием и областями мозга, которые регулируют обмен веществ, в частности гипоталамус, хотя нейронные цепи пока неизвестны.

Мыши, как и люди, более чувствительны к запахам, когда они голодны, чем после приема пищи, поэтому, возможно, отсутствие запаха обманывает организм, которые думает, что уже поел. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».
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