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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа западе Монтаны произошло землетрясение
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На западе Монтаны произошло землетрясение


На западе Монтаны произошло землетрясение
Фото: AmericaRU.com
По данным Геологической службы США, на западе Монтаны произошло редкое землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Это было крупнейшее землетрясение в штате за последние 20 лет, сказал геофизик Роберт Сандерс (Robert Sanders).

«Это возможно, но это очень редкое событие», - сказал он. Землетрясение ощущалось настолько далеко, что подземные толчки заметили даже в Калгари, Канада. Более 10 тысяч человек сообщили, что почувствовали землетрясение. Те, кто находились ближе к эпицентру, отметили, что толчки были похожи на те, которые происходят при землетрясении магнитудой 8 баллов, способном принести значительные повреждения.

Однако сообщений о серьезных повреждениях, хотя ситуация оценена не до конца. Землетрясение ударило в четверг после полудня. За ним последовали повторные сейсмические толчки магнитудой 3 и 4 балла.
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