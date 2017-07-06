На западе Монтаны произошло землетрясение

Фото: AmericaRU.com
«Это возможно, но это очень редкое событие», - сказал он. Землетрясение ощущалось настолько далеко, что подземные толчки заметили даже в Калгари, Канада. Более 10 тысяч человек сообщили, что почувствовали землетрясение. Те, кто находились ближе к эпицентру, отметили, что толчки были похожи на те, которые происходят при землетрясении магнитудой 8 баллов, способном принести значительные повреждения.
Однако сообщений о серьезных повреждениях, хотя ситуация оценена не до конца. Землетрясение ударило в четверг после полудня. За ним последовали повторные сейсмические толчки магнитудой 3 и 4 балла.
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