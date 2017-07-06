За выходные в Чикаго погибли 14 человек и еще более сотни получили ранения

6 июля 2017 года, 16:20

Фото: AmericaRU.com

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За четыре выходных по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля, более 100 человек получили огнестрельные ранения. По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате инцидентов погибли, по меньшей мере, 14 человек.«Каждый раз, когда происходят перестрелки и убийства, это сложно. Я не могу сказать, что этот уик-энд был более сложным, чем любой другой. И это немного несправедливо – можно ли посчитать эти пять дней выходными?» - сказал представитель Департамента полиции Хосе Эстрада (Jose Estrada), отметив, что число раненых составляет 101 человек, и оно может возрасти.Большая часть преступлений произошла в понедельник вечером и утром во вторник, преимущественно на юге и западе города. Детективы, расследующие перестрелки, подозревают, что несколько инцидентов произошли по причине мести, в то время как в других был виноват алкоголь.