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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗа выходные в Чикаго погибли 14 человек и еще более сотни получили ранения
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За выходные в Чикаго погибли 14 человек и еще более сотни получили ранения


За выходные в Чикаго погибли 14 человек и еще более сотни получили ранения
Фото: AmericaRU.com
За четыре выходных по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля, более 100 человек получили огнестрельные ранения. По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате инцидентов погибли, по меньшей мере, 14 человек.

«Каждый раз, когда происходят перестрелки и убийства, это сложно. Я не могу сказать, что этот уик-энд был более сложным, чем любой другой. И это немного несправедливо – можно ли посчитать эти пять дней выходными?» - сказал представитель Департамента полиции Хосе Эстрада (Jose Estrada), отметив, что число раненых составляет 101 человек, и оно может возрасти.

Большая часть преступлений произошла в понедельник вечером и утром во вторник, преимущественно на юге и западе города. Детективы, расследующие перестрелки, подозревают, что несколько инцидентов произошли по причине мести, в то время как в других был виноват алкоголь.
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