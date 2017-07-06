За выходные в Чикаго погибли 14 человек и еще более сотни получили ранения

Фото: AmericaRU.com
«Каждый раз, когда происходят перестрелки и убийства, это сложно. Я не могу сказать, что этот уик-энд был более сложным, чем любой другой. И это немного несправедливо – можно ли посчитать эти пять дней выходными?» - сказал представитель Департамента полиции Хосе Эстрада (Jose Estrada), отметив, что число раненых составляет 101 человек, и оно может возрасти.
Большая часть преступлений произошла в понедельник вечером и утром во вторник, преимущественно на юге и западе города. Детективы, расследующие перестрелки, подозревают, что несколько инцидентов произошли по причине мести, в то время как в других был виноват алкоголь.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- На западе Монтаны произошло землетрясение →
- В Сиэтле мужчина застрелил жену в такси →
- Во Флориде младенец скончался после того, как провел в машине 8 часов →
- Полицейские убили вооруженного мужчину, который пытался украсть вертолет в аэропорту →
- В Бостоне таксист врезался в толпу людей: по меньшей мере, 10 человек получили ранения →
- Полицейский, отправившийся на вызов о домашнем насилии, застрелил мужчину →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115301
http://www.americaru.com/news/115301