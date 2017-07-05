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Главная страница → Раздел: ПрогрессСтивен Хокинг заявил, что бездействие Трампа в вопросах климата может навредить Земле
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Стивен Хокинг заявил, что бездействие Трампа в вопросах климата может навредить Земле


Стивен Хокинг заявил, что бездействие Трампа в вопросах климата может навредить Земле
Фото: AmericaRU.com
Стивен Хокинг (Stephen Hawking) заявил, что решение президента США Дональда Трампа (Donald Trump) относительно выхода из Парижского соглашения может привести к необратимому изменению климата.

Известный астрофизик утверждает, что это действие может поставить Землю на путь, который превращает ее в «тепличную» планету, такую как Венера. Он также опасается, что агрессия «встроена» в людей, и считает, что лучшим способом выжить является переселение на другие планеты. Эксклюзивное интервью Хокинга совпало с его 75-летием.

«Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление станет необратимым. Действие Трампа может подтолкнуть Землю к краю. Планета станет похожей на Венеру с температурой двести пятьдесят градусов и дождем из серной кислоты. Изменение климата - одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить, если мы будем действовать сейчас», - сказал он.
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