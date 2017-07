Как лягушки извлекли пользу из вымирания динозавров?

5 июля 2017 года, 08:27

Фото: AmericaRU.com

Астероид, который обрушился на Землю 66 миллионов лет назад, стал причиной вымирания динозавров. Но ученые обнаружили, что лягушки не упустили предоставленной возможностью.Животные, которые существуют на планете около 200 миллионов лет, выжили после падения астероида и процветали, воспользовавшись экологическим вакуумом других оставшихся животных. Согласно данным исследования, около 9 из 10 видов лягушек эволюционировали из трех групп, которые пережили это событие, произошедшее на границе между меловым и палеогеновым периодами. Специалисты Калифорнийского университета отметили, что считалось, что лягушки эволюционировали на 35 миллионов лет позже. По их мнению, изменения в окружающей среде привели к появлению разнообразных видов лягушек и жаб.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Science».