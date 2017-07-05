Как лягушки извлекли пользу из вымирания динозавров?

Фото: AmericaRU.com
Животные, которые существуют на планете около 200 миллионов лет, выжили после падения астероида и процветали, воспользовавшись экологическим вакуумом других оставшихся животных. Согласно данным исследования, около 9 из 10 видов лягушек эволюционировали из трех групп, которые пережили это событие, произошедшее на границе между меловым и палеогеновым периодами. Специалисты Калифорнийского университета отметили, что считалось, что лягушки эволюционировали на 35 миллионов лет позже. По их мнению, изменения в окружающей среде привели к появлению разнообразных видов лягушек и жаб.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Science».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Стивен Хокинг заявил, что бездействие Трампа в вопросах климата может навредить Земле →
- Суд считает, что Facebook не несет ответственности за конфиденциальность информации →
- Загрязнение воздуха все еще убивает тысячи американцев каждый год →
- В самом древнем храме мира найдены свидетельства культа черепов →
- Магнитное поле Урана «открывается» и «закрывается», словно выключатель →
- Впервые ученые непосредственно наблюдали пару сверхмассивных черных дыр →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115295
http://www.americaru.com/news/115295