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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ США продолжают снижаться продажи автомобилей
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В США продолжают снижаться продажи автомобилей


В США продолжают снижаться продажи автомобилей
Фото: AmericaRU.com
Крупные автопроизводители Соединенных Штатов сообщили о продолжающемся снижении продаж новых автомобилей. Июнь стал четвертым месяцев, когда было отмечено сокращение, несмотря на высокие скидки и лучшие условия кредитования.

Несмотря на это, акции компаний, выпускающих автомобили, выросли, поскольку розничные продажи для потребителей были относительно стабильными, а General Motors утверждает, что индустрия выполнила все условия для более сильного конца года.

По данным промышленного консультанта Autodata, объем продаж составил 16,51 миллионов единиц с учетом сезонных колебаний. Это самый низкий показатель с февраля 2015 года. Он оказался ниже ожиданий Уолл-стрит в 16,6 миллионов автомобилей и на 2 процента ниже, чем в июне 2016 года.
Американские потребители продолжают избегать легковых автомобилей в пользу более крупных пикапов, внедорожников и кроссоверов. Продажи легковых автомобилей также затронуты, поскольку некоторые автопроизводители, в том числе и GM, перешли к агентствам по аренде. Большое количество подержанных автомобилей в хорошем состоянии представляет собой конкуренцию продаже новых автомобилей, а автопроизводители все больше полагаются на потребительские скидки и ослабленные условия кредитования.
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