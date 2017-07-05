В Сиэтле мужчина застрелил жену в такси

Фото: AmericaRU.com
31-летний Кэмерон Эспития (Cameron Espitia) находится под стражей и может быть выпущен до суда под залог в размере 3 миллионов долларов. Он обвиняется в убийстве 29-летней Дженнифер Эспитии (Jennifer Espitia), передает KCPQ-TV. Водитель Uber рассказал полиции, что на момент инцидента женщина сидела на переднем сидении. Пара начала ссору, во время которой муж неоднократно проклинал жену, прежде чем водитель услышал выстрел. Сначала таксист подумал, что лопнула шина, но быстро понял, что это был выстрел.
Полицейские сообщили, что водитель опасался за свою жизнь и продолжил путь по приказу мужчины. В конце концов, Эспития, который находился в состоянии алкогольного опьянения, приказал ему покинул машину, после чего таксист вызвал полицию. По словам стражей порядка, женщина получила выстрел в голову и скончалась в больнице.
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