В Сиэтле мужчина застрелил жену в такси

5 июля 2017 года, 07:51

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что в Сиэтле мужчина застрелил жену во время совместной поездки в такси Uber. Как заявляют стражи порядка, супруги поссорились.31-летний Кэмерон Эспития (Cameron Espitia) находится под стражей и может быть выпущен до суда под залог в размере 3 миллионов долларов. Он обвиняется в убийстве 29-летней Дженнифер Эспитии (Jennifer Espitia), передает KCPQ-TV. Водитель Uber рассказал полиции, что на момент инцидента женщина сидела на переднем сидении. Пара начала ссору, во время которой муж неоднократно проклинал жену, прежде чем водитель услышал выстрел. Сначала таксист подумал, что лопнула шина, но быстро понял, что это был выстрел.Полицейские сообщили, что водитель опасался за свою жизнь и продолжил путь по приказу мужчины. В конце концов, Эспития, который находился в состоянии алкогольного опьянения, приказал ему покинул машину, после чего таксист вызвал полицию. По словам стражей порядка, женщина получила выстрел в голову и скончалась в больнице.