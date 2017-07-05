Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:15 pm | Чикаго 9:15 pm | Сан-Франциско 7:15 pm
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Сиэтле мужчина застрелил жену в такси
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Сиэтле мужчина застрелил жену в такси


В Сиэтле мужчина застрелил жену в такси
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что в Сиэтле мужчина застрелил жену во время совместной поездки в такси Uber. Как заявляют стражи порядка, супруги поссорились.

31-летний Кэмерон Эспития (Cameron Espitia) находится под стражей и может быть выпущен до суда под залог в размере 3 миллионов долларов. Он обвиняется в убийстве 29-летней Дженнифер Эспитии (Jennifer Espitia), передает KCPQ-TV. Водитель Uber рассказал полиции, что на момент инцидента женщина сидела на переднем сидении. Пара начала ссору, во время которой муж неоднократно проклинал жену, прежде чем водитель услышал выстрел. Сначала таксист подумал, что лопнула шина, но быстро понял, что это был выстрел.

Полицейские сообщили, что водитель опасался за свою жизнь и продолжил путь по приказу мужчины. В конце концов, Эспития, который находился в состоянии алкогольного опьянения, приказал ему покинул машину, после чего таксист вызвал полицию. По словам стражей порядка, женщина получила выстрел в голову и скончалась в больнице.

Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115291
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus