Является ли перманентный макияж безопасной альтернативой?

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Женщины всех возрастов иногда задумываются об экономии денег и времени, используя перманентный макияж, также известный как косметическая татуировка. Перманентный макияж обычно считается безопасным. Он несет те же риски, что и другие татуировки. Самым серьезным является риск заражения от неправильно обработанных инструментов и оборудования. Всегда должны следить за тем, чтобы профессионал, которого вы выбрали, имел необходимые сертификаты или лицензии. Кроме того, вы должны видеть, что он использует новые и стерильные иглы для процедуры, а также работает в перчатках.
Другие риски менее серьезны, но их стоит отметить. Согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, аллергические реакции на пигменты, используемые в перманентном макияже, редки, но трудно поддаются лечению. Также это келоиды (чрезмерное рубцевание).
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