Является ли перманентный макияж безопасной альтернативой?

5 июля 2017 года, 07:34

Фото: AmericaRU.com

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Согласно опросу 2014 года, в среднем каждый день у женщины уходит по 55 минут на свою внешность, в том числе макияж. Кроме того, в течение всей жизни среднестатистическая американка тратит около 15 тысячи долларов на косметику.Женщины всех возрастов иногда задумываются об экономии денег и времени, используя перманентный макияж, также известный как косметическая татуировка. Перманентный макияж обычно считается безопасным. Он несет те же риски, что и другие татуировки. Самым серьезным является риск заражения от неправильно обработанных инструментов и оборудования. Всегда должны следить за тем, чтобы профессионал, которого вы выбрали, имел необходимые сертификаты или лицензии. Кроме того, вы должны видеть, что он использует новые и стерильные иглы для процедуры, а также работает в перчатках.Другие риски менее серьезны, но их стоит отметить. Согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, аллергические реакции на пигменты, используемые в перманентном макияже, редки, но трудно поддаются лечению. Также это келоиды (чрезмерное рубцевание).