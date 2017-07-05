Десятки человек погибли в результате наводнений в Китае

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Правительство Китая заявило, что до сих пор оно выделило 103 миллиона долларов на оказание чрезвычайной помощи, чтобы помочь южным и центральным провинциям справиться с наводнениями. В Чанше, столице провинции Хунань, зафиксировали почти полметра осадков. По всей провинции наводнение вынудило эвакуироваться сотни тысяч людей. Кроме того, в регионе пострадали сельскохозяйственные культуры и разрушены дома, в результате чего потери составили 1,22 миллиард долларов.
По данным Государственного управления по борьбе с наводнениями и засухой, непрерывный сильный дождь, начавшийся в середине июня, привел к тому, что вода из 10 основных притоков Янцзы поднялась до рекордных уровней. За последние два дня сезонные муссонные дожди ослабели в провинции Хунань, но активизировались в юго-западной провинции Гуанси.
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