Подросток, который планировал теракт на концерте Элтона Джона, был приговорен к пожизненному заключению

5 июля 2017 года, 06:58

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Подросток, который замышлял устроить массовое убийство на концерте Элтона Джона в годовщину терактов 11 сентября, был приговорен к пожизненному лишению свободы.19-летний Харун Сайед (Haroon Syed) был связан с исламистской группировкой Аль-Мухаджирун. Подросток собирался устроить массовое нападение на концерте Элтона Джона в Гайд-парке 11 сентября 2016 года, а также его целью были Букингемский дворец и Оксфорд-стрит. Он пытался приобрести жилет, начиненный взрывчаткой, и огнестрельное оружие. Сотрудникам правоохранительных органов вовремя удалось схватить Сайеда.«В целом вы были, и вы остались с намерением совершить акт массового убийства в этой стране. Вас не заманили и не заставляли. Вы глубоко привержены идеологии жестокой организации, которая стремится захватить и развратить древнюю и почтенную религию в своих целях», - сказал судья. Адвокат Сайеда заявил, что его подзащитный публично отвергает свои прошлые убеждения и осуждает недавнее нападение на поп-концерт Арианы Гранде в Манчестере.