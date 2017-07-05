Подросток, который планировал теракт на концерте Элтона Джона, был приговорен к пожизненному заключению

Фото: AmericaRU.com
19-летний Харун Сайед (Haroon Syed) был связан с исламистской группировкой Аль-Мухаджирун. Подросток собирался устроить массовое нападение на концерте Элтона Джона в Гайд-парке 11 сентября 2016 года, а также его целью были Букингемский дворец и Оксфорд-стрит. Он пытался приобрести жилет, начиненный взрывчаткой, и огнестрельное оружие. Сотрудникам правоохранительных органов вовремя удалось схватить Сайеда.
«В целом вы были, и вы остались с намерением совершить акт массового убийства в этой стране. Вас не заманили и не заставляли. Вы глубоко привержены идеологии жестокой организации, которая стремится захватить и развратить древнюю и почтенную религию в своих целях», - сказал судья. Адвокат Сайеда заявил, что его подзащитный публично отвергает свои прошлые убеждения и осуждает недавнее нападение на поп-концерт Арианы Гранде в Манчестере.
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