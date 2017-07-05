Шон Бин женился в пятый раз

Фото: AmericaRU.com
На черно-белой фотографии, появившейся в Интернете, видно, что пара прямо «светится» от счастья. На Мур, которая на 26 лет моложе мужа, было надето потрясающе в платье с кружевными рукавами, в то время как звезда «Игры престолов» был в костюме.
По слухам, пара обручилась в декабре 2014 года. Ранее актер признался, что не собирался снова жениться, но все изменилось, когда он встретил Мур, которая была няней его ребенка. «Я не собирался снова жениться. Но тогда я не думал, что встречусь с такой удивительной, как Эшли. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни вместе», - сказал он Daily Mail.
Первый брак Шона был с парикмахером Деброй Джейм. Пара поженилась в 1981 году, но рассталась спустя 7 лет. В 1990 году актер женился на актрисе Мелани Хилл. От второго брака у него есть две дочери. После развода в 1997 году Шон встретил свою третью жену Абигейл Криттенден. В четвертый раз актер женился на актрисе Джорджине Сатклифф в 2008 году, но их брак продлился всего два года.
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