Популярные препараты от изжоги связанные с более высоким риском смерти

4 июля 2017 года, 19:29

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115281

Популярные препараты от изжоги, называемые ингибиторами протонной помпы, связаны с различными проблемами со здоровьем, включая серьезное повреждение почек, переломы костей и деменцию. Теперь новое исследование показало, что длительное употребление препаратов также связано с повышенным риском смерти.Специалисты Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что участники, которые принимали лекарства от изжоги, имели на 50 процентов больше шансов умереть в течение следующих пяти лет. Ученые проанализировали данные 275 тысяч человек, принимавших ингибиторы протонной помпы, и 75 тысяч человек, которые принимали блокаторы H2-гистаминовых рецепторов для снижения уровня кислоты в желудке.Миллионы жителей США принимают ингибиторы протонной помпы, которые широко применяются для лечения изжоги, язв и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Препараты также доступны в аптеках под торговыми марками, среди которых Prevacid, Prilosec и Nexium.Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ Open».