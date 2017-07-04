Популярные препараты от изжоги связанные с более высоким риском смерти

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Специалисты Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что участники, которые принимали лекарства от изжоги, имели на 50 процентов больше шансов умереть в течение следующих пяти лет. Ученые проанализировали данные 275 тысяч человек, принимавших ингибиторы протонной помпы, и 75 тысяч человек, которые принимали блокаторы H2-гистаминовых рецепторов для снижения уровня кислоты в желудке.
Миллионы жителей США принимают ингибиторы протонной помпы, которые широко применяются для лечения изжоги, язв и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Препараты также доступны в аптеках под торговыми марками, среди которых Prevacid, Prilosec и Nexium.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ Open».
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