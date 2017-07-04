Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:45 am | Чикаго 10:45 am | Сан-Франциско 8:45 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПопулярные препараты от изжоги связанные с более высоким риском смерти
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Популярные препараты от изжоги связанные с более высоким риском смерти


Популярные препараты от изжоги связанные с более высоким риском смерти
Фото: AmericaRU.com
Популярные препараты от изжоги, называемые ингибиторами протонной помпы, связаны с различными проблемами со здоровьем, включая серьезное повреждение почек, переломы костей и деменцию. Теперь новое исследование показало, что длительное употребление препаратов также связано с повышенным риском смерти.

Специалисты Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что участники, которые принимали лекарства от изжоги, имели на 50 процентов больше шансов умереть в течение следующих пяти лет. Ученые проанализировали данные 275 тысяч человек, принимавших ингибиторы протонной помпы, и 75 тысяч человек, которые принимали блокаторы H2-гистаминовых рецепторов для снижения уровня кислоты в желудке.

Миллионы жителей США принимают ингибиторы протонной помпы, которые широко применяются для лечения изжоги, язв и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Препараты также доступны в аптеках под торговыми марками, среди которых Prevacid, Prilosec и Nexium.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ Open».

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115281
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus