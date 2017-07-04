Warner Bros. урегулировала судебную тяжбу с наследниками Толкина

4 июля 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Очередная сага Джона Рональда Руэла Толкина (John Ronald Reuel Tolkien) подходит к концу, так как пятилетняя судебная тяжба между наследниками автора «Властелина колец» и Warner Bros. урегулирована.В 2012 году семья Толкина и издательство HarperCollins подали иск против киностудии с требованием выплатить 80 миллионов долларов. Они утверждали, что Warner Bros. нарушила авторские права по использованию образов романа, создав не только сувенирную продукцию. Когда компания занялась «цифровым использованием» персонажей, ни наследники Толкина, ни издательство этого не одобрили. Но ответчик возразил, что потерял миллионы долларов на продвижении продукции.Детали соглашения неизвестны. Как передает Variety, стороны приняли решение ничего не требовать одна от другой. Представитель Warner Bros. сообщил, что компания рада мирному разрешению вопроса. «Мы с нетерпением ждем совместной работы в будущем», - сказал он.