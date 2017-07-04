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У Марии Менунос диагностировали опухоль мозга


У Марии Менунос диагностировали опухоль мозга
Фото: AmericaRU.com
Актриса Мария Менунос (Maria Menounos) не понаслышке знает, что такое рак: она ухаживает за своей матерью, у которой 4-я стадия рака мозга. А теперь страшная болезнь коснулась и ее саму.

В феврале звезда «Фантастической четверки» и «Клиники» начала испытывать тревожные симптомы. «У меня возникало головокружение, и были головные боли. Моя речь стала невнятной, и мне трудно было читать телесуфлера», - рассказала она в интервью. МРТ показало, что у телеведущей менингиома размером с мячик для гольфа, которая давит на лицевые нервы. «Я не плакала. Я действительно рассмеялась. Это настолько безумно и невероятно, что у моей мамы опухоль мозга, и теперь у меня тоже», - вспоминает актриса.

При поддержке своего жениха Кевена Андергаро, с которым она обручились в марте 2016 года после почти 19 лет знакомства, Менунос договорилась о встрече с врачом ее матери, известным нейрохирургом Китом Блэком, и они запланировали операцию на 8 июня, ее 39-летие. «Он сказал, что на 98 процентов уверен, что она доброкачественная, но мы не узнаем, пока не доберемся туда», - сказала она. Во время сложной операции, длившейся около семи часов, Блэк смог удалить 99,9 процентов опухоли, которая была доброкачественной, и все еще есть шанс рецидива.
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