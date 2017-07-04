Суд считает, что Facebook не несет ответственности за конфиденциальность информации

Фото: AmericaRU.com
В деле было отмечено, что социальная сеть обвиняется в нарушении законов о конфиденциальности и прослушивании телефонных разговоров, а также использовании отслеживающих куки-файлов. Иск был подан в суд Сан-Хосе, штат Калифорния. Истцы утверждали, что куки-файлы отслеживали историю просмотров профилей, посещаемость сайтов и записи, на которых были поставлены «лайки».
Однако судью не удалось убедить, что вина на Facebook. «Тот факт, что браузер пользователя автоматически отправлял одну и ту же информацию обеим сторонам, не устанавливает того факта, что одна сторона перехватила сообщение пользователя», - заявил окружной судья Эдвард Дэвила (Edward Davila).
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