Суд считает, что Facebook не несет ответственности за конфиденциальность информации

4 июля 2017 года, 18:05

Фото: AmericaRU.com

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Пользователи Facebook не могут рассчитывать на конфиденциальность в социальной сети. Американский суд постановил, что Facebook не несет ответственности за конфиденциальность информации.В деле было отмечено, что социальная сеть обвиняется в нарушении законов о конфиденциальности и прослушивании телефонных разговоров, а также использовании отслеживающих куки-файлов. Иск был подан в суд Сан-Хосе, штат Калифорния. Истцы утверждали, что куки-файлы отслеживали историю просмотров профилей, посещаемость сайтов и записи, на которых были поставлены «лайки».Однако судью не удалось убедить, что вина на Facebook. «Тот факт, что браузер пользователя автоматически отправлял одну и ту же информацию обеим сторонам, не устанавливает того факта, что одна сторона перехватила сообщение пользователя», - заявил окружной судья Эдвард Дэвила (Edward Davila).