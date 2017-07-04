Во Флориде младенец скончался после того, как провел в машине 8 часов

Фото: AmericaRU.com
Представитель шерифа округа заявил, что мать посадила ребенка в автокресло на заднее сидение салона автомобиля и отправилась в церковь. Дети, умирающие от жары в автомобилях, стали предметом беспокойства в США. По данным организации Kids and Cars, по меньшей мере, 775 детей погибли из-за теплового удара, когда их забывали в транспортных средствах. 87 процентов детей были в возрасте до 3 лет. Не стоит забывать, что дети перегреваются в 3-5 раз быстрее, чем взрослые.
Как избежать подобных трагедий:
- Не оставляйте детей в одних в машине.
- Если ребенок пропал, то обязательно проверьте автомобиль.
- Если вы видите, что ребенок находится в машине один, то звоните 911, а в случае, если ему плохо, скорее вытащите его из транспортного средства.
- Сделайте напоминание, которое поможет всегда проверять заднее сиденье автомобиля.
- Будьте осторожны во время напряженных дней, изменений в расписании или на праздниках. Как сообщает Kids and Cars, именно в эти периоды происходят трагедии.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Полицейские убили вооруженного мужчину, который пытался украсть вертолет в аэропорту →
- В Бостоне таксист врезался в толпу людей: по меньшей мере, 10 человек получили ранения →
- Полицейский, отправившийся на вызов о домашнем насилии, застрелил мужчину →
- В результате взрыва дома в Пенсильвании погиб один человек →
- Женщина погибла спустя несколько часов после того, как на Фейсбуке заявила о своем финансовом успехе →
- В Сент-Луисе в памятнике Конфедерации нашли капсулу времени →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115273
http://www.americaru.com/news/115273