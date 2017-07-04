Во Флориде младенец скончался после того, как провел в машине 8 часов

4 июля 2017 года, 17:47

Фото: AmericaRU.com

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В округе Окалуса, штат Флорида, 7-недельный ребенок скончался, после того, как его оставили в машине на восемь часов. Инцидент произошел в воскресенье, когда младенец был найден мертвым в машине возле дома своих родственников.Представитель шерифа округа заявил, что мать посадила ребенка в автокресло на заднее сидение салона автомобиля и отправилась в церковь. Дети, умирающие от жары в автомобилях, стали предметом беспокойства в США. По данным организации Kids and Cars, по меньшей мере, 775 детей погибли из-за теплового удара, когда их забывали в транспортных средствах. 87 процентов детей были в возрасте до 3 лет. Не стоит забывать, что дети перегреваются в 3-5 раз быстрее, чем взрослые.Как избежать подобных трагедий:- Не оставляйте детей в одних в машине.- Если ребенок пропал, то обязательно проверьте автомобиль.- Если вы видите, что ребенок находится в машине один, то звоните 911, а в случае, если ему плохо, скорее вытащите его из транспортного средства.- Сделайте напоминание, которое поможет всегда проверять заднее сиденье автомобиля.- Будьте осторожны во время напряженных дней, изменений в расписании или на праздниках. Как сообщает Kids and Cars, именно в эти периоды происходят трагедии.