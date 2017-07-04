Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:45 am | Чикаго 10:45 am | Сан-Франциско 8:45 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВо Флориде младенец скончался после того, как провел в машине 8 часов
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Во Флориде младенец скончался после того, как провел в машине 8 часов


Во Флориде младенец скончался после того, как провел в машине 8 часов
Фото: AmericaRU.com
В округе Окалуса, штат Флорида, 7-недельный ребенок скончался, после того, как его оставили в машине на восемь часов. Инцидент произошел в воскресенье, когда младенец был найден мертвым в машине возле дома своих родственников.

Представитель шерифа округа заявил, что мать посадила ребенка в автокресло на заднее сидение салона автомобиля и отправилась в церковь. Дети, умирающие от жары в автомобилях, стали предметом беспокойства в США. По данным организации Kids and Cars, по меньшей мере, 775 детей погибли из-за теплового удара, когда их забывали в транспортных средствах. 87 процентов детей были в возрасте до 3 лет. Не стоит забывать, что дети перегреваются в 3-5 раз быстрее, чем взрослые.

Как избежать подобных трагедий:
- Не оставляйте детей в одних в машине.
- Если ребенок пропал, то обязательно проверьте автомобиль.
- Если вы видите, что ребенок находится в машине один, то звоните 911, а в случае, если ему плохо, скорее вытащите его из транспортного средства.
- Сделайте напоминание, которое поможет всегда проверять заднее сиденье автомобиля.
- Будьте осторожны во время напряженных дней, изменений в расписании или на праздниках. Как сообщает Kids and Cars, именно в эти периоды происходят трагедии.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115273
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus