Ингредиент мыла может быть связан с резистентностью к антибиотикам

4 июля 2017 года, 17:32

Фото: AmericaRU.com

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Ученые обнаружили возможную связь между одним из ингредиентов мыла и устойчивостью к антибиотикам.Триклозан, который используется в средствах гигиены уже очень давно, привлек внимание Управления по контролю за продуктами и лекарствами, и в прошлом году агентство запретило его. Но ингредиент все еще можно найти в других продуктах, включая антибактериальные мыла, которые используются в медицинских учреждениях, таких как больницы. Кроме того, триклозан используют при производстве игрушек, мебели и одежды, чтобы предотвратить бактериальное заражение.Управление по контролю за продуктами и лекарствами предупреждает, что триклозан может способствовать резистентности к антибиотикам. Новое исследование, опубликованное в журнале «Journal of Antimicrobial Chemotherapy», показало, что когда некоторые бактерии имеют резистентность к группе препаратов под названием хинолоны, они также становятся устойчивыми к триклозану. «Бактерии обманываются, думая, что они всегда подвергаются атаке, а затем приступают к борьбе с другими угрозами, в том числе триклозаном. Беспокойство заключается в том, что это может произойти в обратном направлении, и воздействие триклозана будет способствовать росту резистентных к антибиотикам штаммов», - говорит ведущий исследователь Марк Уэббер (Mark Webber) из Института микробиологии и инфекций при Бирмингемском университете.