Полицейские убили вооруженного мужчину, который пытался украсть вертолет в аэропорту

Фото: AmericaRU.com
Представитель полиции Хиллсборо Генри Рейманн (Henry Reimann) сказал, что вооруженный мужчина перелез через забор в местном аэропорту и подошел к вертолету, принадлежащему авиационной Академии Хиллсборо. Во время инцидента сотрудник академии показывал своей девушке вертолет, двигатель которого был включен. Ранее полиция идентифицировала тех, кто находился в вертолете, как пилота и его ученика.
Подозреваемый выстрелил в воздух и приказал двоим покинуть вертолет, а затем занял место пилота. Один из стражей порядка, отреагировавших на вызов, выстрелил в мужчину, который попытался скрыться после неудачной попытки поднять вертолет в воздух. В настоящее время ведется расследование произошедшего, а полицейский, сделавший смертельный выстрел, был отправлен в административный отпуск.
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