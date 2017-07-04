В Бостоне таксист врезался в толпу людей: по меньшей мере, 10 человек получили ранения

4 июля 2017 года, 16:37

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, десять человек получили ранения, когда таксист въехал в зону отдыха на стоянке для таксистов в международном аэропорту Логан. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.Стражи порядка изъяли транспортное средство, которое врезалось в группу водителей такси, и расследуют произошедшее. В настоящее время водителя, причастного к аварии, допрашивают. Как заявляет полиция, нет оснований полагать, что наезд был намеренным. Кроме того, следователи не считают, что это был акт терроризма, сродни нападениям в Великобритании и Франции. Пока что 56-летнему мужчине, чье имя не разглашается, не было предъявлено никаких обвинений.«Нет никакой информации, которая указывала бы на то, что эта авария была преднамеренной. Водитель сотрудничает со следствием, и у него нет истории правонарушений», - заявил представитель полиции Фрэнк Макгинн (Frank McGinn).