Северная Корея провела испытания ракеты, которая может достичь цели в любой точке мира

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Согласно полученным данным, ракета была запущена во вторник утром по приказу Ким Чен Ына (Kim Jong Un). Как передает Центральное телевидение Кореи, ракета взлетела на высоту более 2800 километров. Это самая большая высота, которую когда-либо достигала северокорейская ракета. Кроме того, инцидент ставит США в известность о том, что Пхеньян потенциально может ударить по материковой части Соединенных Штатов.
Похоже, что Северная Корея приурочила запуск ко Дню независимости США, спустя несколько дней после того, как президент Дональд Трамп (Donald Trump) поговорил с японскими и китайскими лидерами об угрозе со стороны северокорейского режима, и за неделю до встречи «Большой двадцатки». Опасения в том, что в один день Северная Корея может разработать технологию для установки миниатюрной ядерной боеголовки на ракету дальнего действия.
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