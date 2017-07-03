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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые засомневались в эффективности терапии животными
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Ученые засомневались в эффективности терапии животными


Ученые засомневались в эффективности терапии животными
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование не обнаружило никаких доказательств эффективности лечения при помощи домашних животных, в то время как в настоящее время в больницах настоятельно рекомендуется разрешать собакам и другим животным находиться в палатах для помощи в реабилитации пациентов.

По словам специалистов Йельского университета, подобная практика связана с небольшим улучшением состояния пациентов. Тем не менее, они отметили, что не ясно, связано ли это исключительно с животными, так как на процесс выздоровления могут влиять различные факторы. Некоторые молодые пациенты заявили о том, что если в операционную их сопровождали специально обученные собаки, то они испытывали меньше беспокойства до и после операции. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Clinical Psychology».

Идея о том, что животные полезны для психического здоровья людей, впервые возникла в 17 веке. Даже основатель психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что собаки придают терапии «особый смысл» и позволяют охарактеризовать личность. Его любимая чау-чау присутствовала на всех сеансах. В настоящее время идея о терапевтических эффектах животных широко распространена.

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