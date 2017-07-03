«Фантастические твари и где они обитают 2»: секреты раскрыты

Фото: AmericaRU.com
«Гриндельвальд совершил побег и собирает последователей для того, чтобы воплотить в жизнь свою идею властвования волшебников над немагическими существами. Единственный, кто мог бы остановить его, это волшебник, которого он когда-то называл своим самым дорогим другом - Альбус Дамблдор. Но Дамблдору понадобится помощь волшебника, который однажды помешал Гриндельвальду, его бывшего ученика Ньюта Скамандера», - говорится в заявлении кинокомпании.
Похоже, что Дамблдору отведена значительная роль в сиквеле. Роль молодого Дамблдора (в фильме он еще профессор трансфигурации, а не директор школы) сыграет Джуд Лоу (Jude Law). И если вы думаете, что больше не увидите Криденса, то вы ошибаетесь, однако насколько часто будет появляться персонаж, пока не известно.
Сиквел «Фантастические твари и где они обитают» выйдет в прокат в ноябре 2018 года.
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