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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесФантастические твари и где они обитают 2: секреты раскрыты
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«Фантастические твари и где они обитают 2»: секреты раскрыты


Фантастические твари и где они обитают 2: секреты раскрыты
Фото: AmericaRU.com
Стали известны подробности сюжета фильма «Фантастические твари и где они обитают 2». Съемки картины начались 3 июля на студии Warner Bros., где создавались восемь фильмов о Гарри Поттере.

«Гриндельвальд совершил побег и собирает последователей для того, чтобы воплотить в жизнь свою идею властвования волшебников над немагическими существами. Единственный, кто мог бы остановить его, это волшебник, которого он когда-то называл своим самым дорогим другом - Альбус Дамблдор. Но Дамблдору понадобится помощь волшебника, который однажды помешал Гриндельвальду, его бывшего ученика Ньюта Скамандера», - говорится в заявлении кинокомпании.

Похоже, что Дамблдору отведена значительная роль в сиквеле. Роль молодого Дамблдора (в фильме он еще профессор трансфигурации, а не директор школы) сыграет Джуд Лоу (Jude Law). И если вы думаете, что больше не увидите Криденса, то вы ошибаетесь, однако насколько часто будет появляться персонаж, пока не известно.

Сиквел «Фантастические твари и где они обитают» выйдет в прокат в ноябре 2018 года.
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