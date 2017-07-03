Полицейский, отправившийся на вызов о домашнем насилии, застрелил мужчину

3 июля 2017 года, 20:31

Фото: AmericaRU.com

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В Спокане, штат Вашингтон, сотрудник полиции, отреагировавший на вызов о домашнем насилии, застрелил мужчину. Инцидент произошел в понедельник после полудня.По словам представителей шерифа округа, страж порядка отправился на вызов, поступивший от женщины, которая утверждала, что ее бывший парень разгуливает под ее окнами с огнестрельным оружием. Прибыв на место происшествия полицейские услышали выстрелы и открыли ответный огонь. Они оказали мужчине первую медицинскую помощь, а затем он был доставлен в ближайшую больницу, где скончался от полученных травм. Стражи порядка обнаружили при нем оружие. Ни один из полицейских не пострадал в результате перестрелки.В заявлении сотрудников правоохранительных органов говорится, что насилие в семье является наиболее распространенными и наиболее опасными вызовами, на которые они реагируют.