Полицейский, отправившийся на вызов о домашнем насилии, застрелил мужчину

Фото: AmericaRU.com
По словам представителей шерифа округа, страж порядка отправился на вызов, поступивший от женщины, которая утверждала, что ее бывший парень разгуливает под ее окнами с огнестрельным оружием. Прибыв на место происшествия полицейские услышали выстрелы и открыли ответный огонь. Они оказали мужчине первую медицинскую помощь, а затем он был доставлен в ближайшую больницу, где скончался от полученных травм. Стражи порядка обнаружили при нем оружие. Ни один из полицейских не пострадал в результате перестрелки.
В заявлении сотрудников правоохранительных органов говорится, что насилие в семье является наиболее распространенными и наиболее опасными вызовами, на которые они реагируют.
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