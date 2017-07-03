Samsung Galaxy Note 7 вернется в продажу

3 июля 2017 года, 10:59

Фото: AmericaRU.com

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Компания Samsung заявила о возобновлении продаж смартфона Galaxy Note 7. Отремонтированная версия смартфона-фаблета, аккумулятор которого ранее имел тенденцию к самовоспламенению, вернется на рынок в пятницу, как Galaxy Note 7 Fan Edition, говорится в заявлении гиганта электроники.Но смартфоны будут доступны только в Южной Корее. Стоимость телефона составит 699600 вон (примерно 610 долларов). Samsung отозвала 3 миллиона Galaxy Note 7 после многочисленных сообщений о возгорании аккумуляторов. Компания отметила, что отозванная продукция будет переработана экологически чистым способом. Кроме того, она заявила о возможности использования некоторых деталей для отреставрированных или арендованных телефонов.Продажа восстановленных телефонов будет одним из способов Samsung смягчить финансовые потери от отзыва Galaxy Note 7. В марте компания сообщила, что рассматривает продажи восстановленных устройств на некоторых рынках. Samsung также заявила, что смартфоны будут проходить 8 этапов проверки безопасности.