Samsung Galaxy Note 7 вернется в продажу

Фото: AmericaRU.com
Но смартфоны будут доступны только в Южной Корее. Стоимость телефона составит 699600 вон (примерно 610 долларов). Samsung отозвала 3 миллиона Galaxy Note 7 после многочисленных сообщений о возгорании аккумуляторов. Компания отметила, что отозванная продукция будет переработана экологически чистым способом. Кроме того, она заявила о возможности использования некоторых деталей для отреставрированных или арендованных телефонов.
Продажа восстановленных телефонов будет одним из способов Samsung смягчить финансовые потери от отзыва Galaxy Note 7. В марте компания сообщила, что рассматривает продажи восстановленных устройств на некоторых рынках. Samsung также заявила, что смартфоны будут проходить 8 этапов проверки безопасности.
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