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Главная страница → Раздел: ЭкономикаSamsung Galaxy Note 7 вернется в продажу
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Samsung Galaxy Note 7 вернется в продажу


Samsung Galaxy Note 7 вернется в продажу
Фото: AmericaRU.com
Компания Samsung заявила о возобновлении продаж смартфона Galaxy Note 7. Отремонтированная версия смартфона-фаблета, аккумулятор которого ранее имел тенденцию к самовоспламенению, вернется на рынок в пятницу, как Galaxy Note 7 Fan Edition, говорится в заявлении гиганта электроники.

Но смартфоны будут доступны только в Южной Корее. Стоимость телефона составит 699600 вон (примерно 610 долларов). Samsung отозвала 3 миллиона Galaxy Note 7 после многочисленных сообщений о возгорании аккумуляторов. Компания отметила, что отозванная продукция будет переработана экологически чистым способом. Кроме того, она заявила о возможности использования некоторых деталей для отреставрированных или арендованных телефонов.

Продажа восстановленных телефонов будет одним из способов Samsung смягчить финансовые потери от отзыва Galaxy Note 7. В марте компания сообщила, что рассматривает продажи восстановленных устройств на некоторых рынках. Samsung также заявила, что смартфоны будут проходить 8 этапов проверки безопасности.

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