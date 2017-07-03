Находящийся рядом смартфон ухудшает когнитивные способности

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Техасского университета в Остине проанализировали влияние смартфона на способность к концентрации внимания. Как объясняют авторы нового исследования, предыдущие эксперименты предполагали, что «простое присутствие значимых стимулов» может привести к ухудшению когнитивных способностей. Ученые хотели проверить эту гипотезу «утечки мозгов» в отношении смартфонов. Они хотели видеть, сможет ли просто находящееся рядом устройство, которое даже не используется, снизить когнитивные способности пользователя.
В исследовании приняли участие около 800 владельцев смартфонов. На первом этапе всем участникам пришлось отключить смартфоны. Затем они были случайным образом распределены на группы: те, кто оставил свои смартфоны в соседней комнате; те, кто взял их с собой, но держал в кармане или сумке; те, кто положил смартфон рядом на столе, экраном вниз. Все мобильные устройства были выключены. После каждый прошел тест на концентрацию внимания.
Участники, у которых смартфоны находились в другой комнате, справились с заданием намного лучше, чем те, у кого устройства лежали на столе, и немного лучше, чем те, чьи смартфоны были в кармане или сумке. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the Association for Consumer Research».
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