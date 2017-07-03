Находящийся рядом смартфон ухудшает когнитивные способности

3 июля 2017 года, 10:38

Фото: AmericaRU.com

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Многие в восторге от потрясающих возможностей смартфонов, но знаете ли вы о снижении когнитивных способностей, которое связано с частым использованием устройств?Специалисты Техасского университета в Остине проанализировали влияние смартфона на способность к концентрации внимания. Как объясняют авторы нового исследования, предыдущие эксперименты предполагали, что «простое присутствие значимых стимулов» может привести к ухудшению когнитивных способностей. Ученые хотели проверить эту гипотезу «утечки мозгов» в отношении смартфонов. Они хотели видеть, сможет ли просто находящееся рядом устройство, которое даже не используется, снизить когнитивные способности пользователя.В исследовании приняли участие около 800 владельцев смартфонов. На первом этапе всем участникам пришлось отключить смартфоны. Затем они были случайным образом распределены на группы: те, кто оставил свои смартфоны в соседней комнате; те, кто взял их с собой, но держал в кармане или сумке; те, кто положил смартфон рядом на столе, экраном вниз. Все мобильные устройства были выключены. После каждый прошел тест на концентрацию внимания.Участники, у которых смартфоны находились в другой комнате, справились с заданием намного лучше, чем те, у кого устройства лежали на столе, и немного лучше, чем те, чьи смартфоны были в кармане или сумке. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the Association for Consumer Research».