В результате взрыва дома в Пенсильвании погиб один человек

3 июля 2017 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, взрыв в доме штата Пенсильвания унес жизнь одного сотрудника коммунальной службы. Кроме того, в результате инцидента трое его коллег получили ранения.Сотрудники UGI работали над утечкой газа в доме. Взрыв произошел около часа дня. «Это очень травмирующее событие для всех, соседей, UGI, скорой помощи и всех наших добровольцев, мужчин и женщин. Это должен был быть счастливый праздничный выходной», - сказал комиссар пожарной охраны Дуэйн Хагельганс (Duane Hagelgans).Три человека, которые были ранены во время взрыва, были доставлены в больницу Ланкастера, говорится в заявлении полиции. Заместитель коронера Ричард Графф (Richard Graff) заявил, что сотрудник UGI, мужчина 50-ти лет, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Компания выпустила заявление, в котором выражает свои соболезнования семье жертвы. Четыре других дома были повреждены и пока не пригодны для проживания. Жители были эвакуированы, улица перекрыта, а власти продолжают расследование утечки газа.