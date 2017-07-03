В результате взрыва дома в Пенсильвании погиб один человек

Фото: AmericaRU.com
Сотрудники UGI работали над утечкой газа в доме. Взрыв произошел около часа дня. «Это очень травмирующее событие для всех, соседей, UGI, скорой помощи и всех наших добровольцев, мужчин и женщин. Это должен был быть счастливый праздничный выходной», - сказал комиссар пожарной охраны Дуэйн Хагельганс (Duane Hagelgans).
Три человека, которые были ранены во время взрыва, были доставлены в больницу Ланкастера, говорится в заявлении полиции. Заместитель коронера Ричард Графф (Richard Graff) заявил, что сотрудник UGI, мужчина 50-ти лет, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Компания выпустила заявление, в котором выражает свои соболезнования семье жертвы. Четыре других дома были повреждены и пока не пригодны для проживания. Жители были эвакуированы, улица перекрыта, а власти продолжают расследование утечки газа.
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