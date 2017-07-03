Взрыв автомобиля в Дамаске унес жизни 20 человек

3 июля 2017 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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В воскресенье в результате взрыва автомобиля в Дамаске погибли 20 человек и еще десятки женщин и детей получили ранения, сообщило Министерство иностранных дел Сирии. Это первый подобный инцидент в сирийской столице после серии джихадистских терактов-самоубийств в марте.По словам сотрудников правоохранительных органов, это была одна из трех бомб, заложенных в автомобилях, стоящих в переполненных районах столицы. Силам безопасности удалось обезвредить две другие. Должностные лица заявили, что террористам не удалось достичь намеченных целей, в противном случае потери были бы выше.В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение. В марте в Дамаске нападение устроили две террористические группы – Исламское государство и Тахрир аль-Шам.